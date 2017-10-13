Решения об объявлении войны или мира будет принимать парламент

Учитывая тот факт, что Армения переходит от полупрезидентской системы государственного управления к парламентской, законом также должен регулироваться вопрос о полномочиях верховного главнокомандующего страны. Согласно уже введенному в обращение в парламенте проекту нового закона «Об обороне», после апреля 2018 года Верховным главнокомандующим Армении станет премьер-министр, однако решение об объявлении войны или установлении мира будет принимать Национальное собрание по предложению правительства. Заметим, что, по действующему законодательству, полномочиями выступать с подобным предложением обладает президент страны. Согласно законопроекту, если созыв заседания Национального собрания становится невозможным, лишь в этом случае вопрос объявления войны может решать премьер-министр. Причем, если в настоящее время в случае вооруженного нападения на Армению президент объявляет военное положение и принимает решение о мобилизации, то, согласно предлагающемуся проекту, эти полномочия даются премьер-министру не напрямую, а возлагаются на правительство. Правительство объявляет военное положение, проводит общую мобилизацию, вводит в действие план применения вооруженных сил и представляет Национальному собранию предложение об объявлении войны или установлении мира. Согласно законопроекту «Об обороне», вооруженные силы находятся в подчинении правительства. Хотя руководство ВС осуществляет министр обороны, однако непосредственным командующим является начальник Генштаба ВС. В невоенное время начальник Генштаба ВС подчинен министру обороны, во время войны – верховному главнокомандующему, то есть, премьер-министру. В целом, можно сказать, что по этому законопроекту, по крайней мере в оборонной сфере, верховный главнокомандующий-премьер-министр будет лишен тех прямых рычагов, которыми располагает нынешний президент, сообщает Радио Азатутюн.