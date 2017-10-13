2-й энергоблок Армянской АЭС работает вполне надёжно. Об этом заявил 13 октября глава ЧМС Армении Давид Тоноян, выступая на слушаниях в парламенте на тему «Развитие национальных возможностей в управлении рисками». Обращаясь к министру, депутат от блока «Царукян» Вардан Бостанджян заметил, что на последнем заседании парламентской ассамблеи «Евронест» (объединяющей ЕС и страны «Восточного партнёрства») азербайджанская делегация предложила рассмотреть угрозы Армянской АЭС для региона. Безопасность АЭС подтверждает важнейший международный профильный орган – МАГАТЭ, где страны-члены недавно избрали Армению в Совет управляющих. Миссии МАГАТЭ по обзору операционной безопасности (OSART) регулярно посещают станцию и выдают заключения. «Второй энергоблок АЭС действует в полной безопасности, а возможности не действующего первого будут использоваться для поддержки этой безопасности. Что же касается оценок с азербайджанской стороны, то их общее направление вполне предсказуемо», - добавил Тоноян, сообщает Новости Армении - NEWS.am
Глава МЧС Армении: 2-ой энергоблок Армянской АЭС работает вполне надёжно
- Страна - 13 Октября 2017, 15:54