Конгрессмены Эд Ройс и Адам Шифф поддержали инициативу Армянского национального комитета Америки привлечь для ставить Армении новый грант от корпорации «Вызовы тысячелетия» в размере $100 миллионов долларов, который поможет превратить страну в региональную «Силиконовую долину». В ходе конференции, организованной Западным крылом АНКА, конгрессмен Ройс отметил, что грант от корпорации «Вызовы тысячелетия» для решения некоторых проблем в Армении в области торговли и инвестиций может иметь существенное влияние для страны. В свою очередь Адам Шифф напомнил, что прошлый грант, выданный Армении для развития села составил $200 миллионов. Новый же грант должен быть сконцентрирован на науке, технологиях и математике, что в свою очередь поможет раскрыть таланты армянских людей и поможет преодолеть экономические барьеры со стороны соседей. Поблагодарив конгрессменов за поддержку, председатель АНКА Раффи Амбарян отметил, что обеспечение подобного гранта для развития образовательной системы в Армении послужит укреплению экономики страны, приведет к развитию отношений между США и Арменией, послужит обеспечению безопасности Арцаха, сообщает news.am.