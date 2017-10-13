Серж Танкян: Здорово снова вернуться в Армению

Всемирно известный американский рок-музыкант, лидер популярной рок-группы System of a Down Серж Танкян в своем Instagram опубликовал фотографию, подписав ее: «Здорово снова вернуться в Армению».

Отметим, в концертном зале Арама Хачатуряна в Ереване 11 октября был дан старт 5-му Международному фестивалю Хачатуряна: концерт-открытие ознаменовался выступлением голливудской легенды Джона Малковича. Программа фестиваля обещает быть насыщенной и разнообразной: симфонические и камерные концерты, долгожданные проекты, в том числе – Симфония № 1 Орка Сержа Танкяна.