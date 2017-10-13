Самвел Карапетян и новая олигархическая революция

Срок концессионного управления ЗАО «Айпост», переданного компании «Айпост Траст Менеджмент», продлен правительством до конца года, после чего Айпост приватизируют, пишет газета «Жаманак».

По сведениям издания, новый собственник ЗАО «Айпост» уже решен – это владелец группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян. Сейчас Айпост находится в концессионном управлении в компании Эдуардо Эрнекяна, которому вчера вручили высшее звание Героя Армении.

Таким образом, Самвел Карапетян возьмет также «почту и телеграф», как сказал бы Ленин. Сейчас Карапетяну принадлежат Армянские электросети, в сфере электроэнергетики Карапетян намерен инвестировать крупный капитал.

Газета сообщает, что это не станет последним приобретением Самвела Карапетяна. Судя по всему, так оно и будет, так как «местячковые» богачи не привыкли делать долгосрочных инвестиций и паразитируют на примитивных схемах – внешних финансовых инъекциях и внутренних квотах. Подобная система не может быть конкурентоспособной и сразу же терпит крах перед лицом технологически более развитых систем.

Отсталая армянская криминально-олигархическая система рушится, на смену ей идет олигархия нового типа, которая отличается от нынешней тем, что не связана договоренностями и обладает технологическим и финансовым ресурсом.

Сейчас эта олигархия набирает обороты, в результате ряд акторов нынешней олигархической системы выдавливаются и теряют квоты, а другие «адаптируются» к новым условиям. Этот процесс уже сказался на «корифеях» - Овике Абрамяне, Гагике Царукяне, Самвеле Алексаняне. Первый уже вытеснен, второй в процессе, а третий «адаптируется».