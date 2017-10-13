Давид Тоноян: американская сторона помогла при выявлении причин пожара в Хосрове

Министр чрезвычайных ситуаций Давид Тоноян напомнил сегодня в парламенте, что в деле выявления причин пожара в Хосровском заповеднике МЧС оказала содействие американская сторона, и экспертная группа из США готова работать также над планом восстановления заповедника. Об этом сообщает Tert.am. «Оценочная группа прибудет в ноябре, и мы получим первую интернационализированную помощь в этой сфере», сказал он.