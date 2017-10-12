В Армении учредят Технологический университет

Президенту РА Сержу Саргсяну сегодня была представлена концепция основания Технологического университета Армении. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Согласно информации, в ходе совещания с участием заинтересованных сторон и ответственных в сфере образования лиц советник президента РА Месроп Арамян и замминистра образования и науки Давид Саакян представили главе государства основные подходы и принципы в деле создания технологического вуза. Они отметили, что проведенная масштабная работа по основанию в Армении технологического вуза в соответствии с наилучшими международными стандартами стала по сути продолжением визита президента Сержа Саргсяна в марте 2016г. в Массачусетский технологический институт (МТИ) и налаженного сотрудничества с авторитетными учебными заведениями. Целью нового вуза, создание которого было названо «требованием времени», станет революционное развитие в Армении сферы высоких технологий, сотрудничество с зарубежными научно-исследовательскими центрами. С этой целью изучен опыт армянских вузов и научно-исследовательских институтов, мировые тенденции и международный опыт, а также потенциал Диаспоры. Президент РА поручил доработать представленную концепцию и документы в их окончательном виде представить правительству.