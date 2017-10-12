В Армении отмечают 25-летие сотрудничества с USAID

На будущий год USAID получит $17 млн на реализацию программ в Армении. Об этом заявила в беседе с журналистами 12 октября руководитель миссии USAID в Армении Дебора Гризер, на торжественном вечере к 25-летию работы USAID в Армении. Эти средства будут направлены на развитие туризма, энергетики, поддержку гражданского общества и другие проекты. В ближайшее время Гризер и посол США в Армении Ричард Миллс готовятся встретиться с премьер-министром Кареном Карапетяном и обсудить дальнейшие действия по борьбе с коррупцией. «Мы не стремимся быть в этой работе на первых ролях, но готовы поддерживать Правительство Армении», – заявила она. Я помню Армению в тёмные годы начала 90-х, и могу оценить пройденный ею путь. Об этом заявил посол США в Армении Ричард Миллс, на вечере, посвящённом 25-летию деятельности USAID в Армении. Он напомнил, что был первым ответственным по вопросам Армении в Госдепартаменте США. «Хотя бы издали, но я представляю, как сложны были те тёмные годы, когда прибыли первые прдеставители USAID. А значит, я могу увидеть и оценить весь погресс Армении за все прошедшие годы. Этому помогла и поддержка в 1 млрд долларов, которые за четверть века предоставил Армении USAID. Но помимо этого, наши специалисты всегда были рядом с армянскими коллегами в решении сложных задач»,- добавил дипломат. Премьер-министр РА Карен Карапетян сегодня присутствовал на торжественном мероприятии, приуроченном к 25-летию сотрудничества Агентства международного развития США (USAID) с народом Армении. К. Карапетян поздравил всех с эффективным сотрудничеством и реализацией многочисленных программ. По словам премьера РА, данные мероприятия однозначно положительно воздействовали на экономическое и социальное развитие Армении. «За последние 25 лет Агентство международного развития США оказало значительную поддержку Армении, помогая становлению экономики и демократии в республике. Это были также проекты, призванные устранить последствия землетрясения, которые носили гуманитарный характер. А уже в конце 1990-х гг. мы дали старт новому формату сотрудничества. Мы поставили акцент на рыночной экономике, укреплении частного сектора, макроэкономических реформах, стимулируя инвестиционный климат и создавая основы для устойчивого развития», – отметил премьер. К. Карапетян подчеркнул, что США являются одним из важнейших партнеров Армении и заверил, что существует огромный потенциал для сотрудничества, который должен быть развит и реализован. Премьер РА заявил, что на данный момент совместно с американскими коллегами ведется работа по обеспечению экономического роста, развитию демократических институтов, в том числе и в направлении программ социальной и образовательной ориентации.