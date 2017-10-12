Саркисян и Алиев встретятся на следующей неделе в Женеве

Президенты Армении и Азербайджана встретятся на следующей неделе в Женеве Об этом после заседания Верховного органа РПА заявил депутат от РПА Армен Ашотян. «В ходе заседания мы коснулись и встречи на следующей неделе президентов Армении и Азербайджана в Женеве», сказал Ашотян. Он добавил, что всем хорошо известна позиция Армении по Арцахской проблеме, буквально недавно эту позицию президент Армении презентовал с трибуны ООН. «Будучи приверженным переговорному процессу и принципам, предложенным сопредседателями Минской группы, президент Армении на следующей неделе примет участие во встрече, несмотря на последние заявления руководства Азербайджана», заключил Ашотян. Он отметил, что принятые в ходе встреч в Вене и Санкт-Петербурге принципы остаются на столе переговоров и формирования атмосферы доверия. «С этой точки зрения мы неоднократно подчеркивали свою позицию касательно того, что для продолжения переговоров необходима доверительная и безопасная среда, создание механизмов расследования инцидентов», сказал он.