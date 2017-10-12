Если Азербайджан обратится по поводу членства в ЕАЭС, позиция Армении будет четкой

Азербайджан не обращался с вопросом о членстве в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), но, если обратится, наша позиция будет четкой. Об этом заявил сегодня журналистам после заседания правительства заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян. «Даже для получения статуса наблюдателя при Евразийском экономическом союзе существует положение Договор о Союзе, который устанавливает: статус наблюдателя при Союзе не может получить государство, действия которого способны нанести ущерб интересам Союза и государств-членов», – заявил Ш.Кочарян. «С этой точки зрения и речи нет о статусе наблюдателя, что уж говорить о членстве», – сказал Шаварш Кочарян.