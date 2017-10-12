Алиеву не удастся избежать неудобной темы

Пока не известно, где и когда состоится встреча президентов Армении и Азербайджана, сказал сегодня журналистам замминистра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян. «Очевидно, что содержание этой встречи не устраивает Баку. С этой точки зрения не случайны провокационные заявления Алиева, который пытался подменить понятия и представить иной предмет переговоров. Но я не думаю, что ему удастся избежать встречи», сказал Кочарян.