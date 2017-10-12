Шаварш Кочарян раскрыл суть переговорного процесса

После сегодняшнего заседания правительства Армении замминистра иностранных дел Шаварш Кочарян прокомментировал заявления о том, что Армения отступилась от своих предусловий для возобновления переговоров, о которых заявил Серж Саркисян после Апрельской войны.

«Это не предусловие армянской стороны, а обязательство Азербайджана и логический подход сопредседателей. Как можно говорить о прогрессе при отсутствии доверия между сторонами? Более того, одно то, что Азербайджан отказывается от принятых обязательств, ставит под сомнение любое соглашение в будущем», сказал Шаварш Кочарян. Он отметил, что переговоры топчутся на месте, поскольку Баку изначально избрал силовой вариант.

На вопрос, каков сейчас предмет переговоров, Шаварш Кочарян ответил, что это создание атмосферы доверия. «Нужно различать два аспекта: один связан с формированием атмосферы доверия, без которого невозможен прогресс в переговорах. Другой – сугубо переговорный процесс. Очевидно, что на сегодняшний день нет даже намека на возможность прогресса в переговорах», сказал Кочарян.

Он отметил, что Азербайджан оставил себя вне игры. Заявления международных посредников становятся все более адресными. «Не случайно страны-сопредседатели очень четко говорят об укреплении режима прекращения огня, размещении устройств, выполнении Азербайджаном своих международных обязательств. То есть Баку оказывается под международным давлением. Причем Азербайджан оказался под давлением по всем параметрам: как по части переговорного процесса по урегулированию карабахского конфликта, так и по части отношения международного сообщества», - заявил Кочарян.

Он также подчеркнул, что когда 3-4 года назад в результате лоббирования Азербайджана в Совете Европы принимались проазербайджанские резолюции, и было очевидно, что подкуп достиг апогея. То же самое касается провокационных действий Азербайджана, связанных с переговорным процессом.

«В конце концов, он имеет дело с тремя постоянными членами Совета безопасности ООН, которые именуются посредниками. Миссия членов Совбеза состоит в том, чтобы не допускать войн. Но если в конфликтах, где они выступают посредниками, дело идет к войне, то это удар по всем трем членам. Азербайджан пытается каким-то образом упразднить этот формат, но безуспешно», сказал Кочарян.