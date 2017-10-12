Ереван получит от Москвы оборонный кредит в $100 млн.

АРКА/. Правительство Армении на заседании в четверг одобрило предложение о подписании с Россией оборонного кредитного соглашения на сумму в $100 млн. Согласно документу, размещенному на сайте правительства, Россия предоставит Армении государственный экспортный кредит для финансирования поставок продукции военного назначения российского производства. Кредит будет предоставлен по ставке 3% годовых сроком погашения 15 лет (с 2023 по 2037 годы), при этом кредитными средствами Армения должна воспользоваться в 2018–2022 годах. В решении правительства отмечается, что Армения должна использовать кредит для финансирования до 90% стоимости от каждого контракта на поставку продукции. При этом в качестве предоплаты армянская сторона должна будет выплатить не менее 10% от стоимости контракта. В документе отмечается, что соглашение нацелено на дальнейшее укрепление дружественных отношений между странами.