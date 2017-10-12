Ереван получит от Москвы оборонный кредит в $100 млн.

  • Lragir.am
  • Страна - 12 Октября 2017, 12:02
АРКА/. Правительство Армении на заседании в четверг одобрило предложение о подписании с Россией оборонного кредитного соглашения на сумму в $100 млн. 

Согласно документу, размещенному на сайте правительства, Россия предоставит Армении государственный экспортный кредит для финансирования поставок продукции военного назначения российского производства. 

Кредит будет предоставлен по ставке 3% годовых сроком погашения 15 лет (с 2023 по 2037 годы), при этом кредитными средствами Армения должна воспользоваться в 2018–2022 годах.

В решении правительства отмечается, что Армения должна использовать кредит для финансирования до 90% стоимости от каждого контракта на поставку продукции. При этом в качестве предоплаты армянская сторона должна будет выплатить не менее 10% от стоимости контракта. 

В документе отмечается, что соглашение нацелено на дальнейшее укрепление дружественных отношений между странами. 

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