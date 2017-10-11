Уголовное дело возбуждено по факту гибели военнослужащего ВС Армении в результате обстрела с азербайджанской стороны

Шестым гарнизонным следственным отделом ведется расследование для установления обстоятельств гибели солдата срочной службы Чаплина Арменовича Маркаряна. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета Армении, солдат срочной службы, рядовой Чаплин Арменович Маркарян получил огнестрельное ранение в области грудной клетки 10-го октября 2017 года, около 11:00 вследствие произведенного противником выстрела. Маркарян был немедленно доставлен в военный госпиталь. Сообщается, что инцидент произошел во время проведения инженерных работ на боевом посту N-ской воинской части МО РА. Шестым гарнизонным следственным отделом Главного военного следственного управления Следственного комитета РА возбуждено уголовное дело по пункту 13 части 2 статьи 34-104(покушение на убийство по мотиву национальной, расовой или религиозной ненависти либо религиозного фанатизма) Уголовного кодекса РА. В ходе предварительного следствия органу, осуществляющему производство, из военного госпиталя сообщили о том, что в тот же день, в 21:00 была констатирована биологическая смерть военнослужащего. "Ведется предварительное следствие. Предпринимаются необходимые следственные действия, направленные на обеспечение всестороннего, объективного и полного расследования", - отмечается в сообщении.