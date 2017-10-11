В Армении обсуждают поправки в законы о воинской обязанности

Конституционная обязанность участвовать в защите страны должна распространяться на всех. Об этом сегодня заявил министр обороны Армении Виген Саргсян, представляя новые законодательные регулирования по военной обязанности, призыву и службе в армии. Министр отметил, что сегодня «академическая отсрочка стала дверью к тому, что вообще не служить», сообщает радил Свобода. «Если бы у нас была отсрочка для всех студентов, я был бы готов к долгому обсуждению эффективности прерывания [в учебе], но поскольку у нас отсрочка слишком селективная, то есть лишь небольшой процент абитуриентов получает право на отсрочку, а остальные так или иначе прерывают свое образование, я думаю, что это сопряжено с большими рисками, и коррупционными, и моральными, и академическими, поскольку получается, что гражданин с меньшими способностями, которому не хватило баллов для бесплатного отделения, может прервать учебу и через два года после прохождения службы в армии продолжить свое образование, а тот, кто поступил по госзаказу с разницей в один балл, должен воспользоваться привилегией», - отметил Виген Саргсян. По словам министра, согласно имеющейся практике, лишь 16 процентов из тех, кто получает первую академическую отсрочку, впоследствии призываются на военную службу. «В этом законодательстве четко указано, что конституционная обязанность участвовать в защите страны должна распространяться на всех», - заявил глава Минобороны. Новыми законодательными регулированиями, предлагаемыми Министерством обороны Армении, предельный возраст службы офицеров не будет продлеваться. «Вопрос демобилизации офицерского состава, достигшего предельного возраста, сейчас стоит достаточно серьезно. По закону он может быть продлен до 5 лет, и этот процесс субъективный. Потому в контексте справедливости формируется серьезная проблема в среде офицерского состава, во всем этом есть и коррупционные риски. Кроме этого, на пути дальнейшего служебного роста офицера возникают препятствия. Потому сейчас мы предлагаем не продлевать предельный возраст службы офицеров», - сказал министр.