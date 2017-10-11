Д. Арутюнян: В вопросе принятия законопроекта о семейном насилии на правительство Армении никакого давления не оказывается

На правительство Армении никакого давления в вопросе принятия законопроекта «О предотвращении семейного насилия» не оказывается. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции министр юстиции РА Давид Арутюнян, обратившись к широкому общественному резонансу, вызванному данным законопроектом, и слухам о том, что его принятие инициировано под давлением Евросоюза. «Уверяю вас, никакого давления на правительство нет, мы сами считаем эту проблему приоритетной», – отметил глава Минюста РА. Обратившись к ситуации, сложившейся 9 октября в ходе общественных обсуждений данного законопроекта в «Матенадаране», Д. Арутюнян отметил: «Дело в том, что исходя из выступлений очевидно либо непонимание законопроекта, либо текст просто не прочтен. Были интересные мысли, но и по ним можно спорить. Цель вчерашнего мероприятия заключалась в том, чтобы люди задавали волнующие их вопросы и получали на них ответы, а общественные обсуждения все ещё продолжаются». Министр отметил, что правительство РА с тем же упорством продолжит предпринимать шаги по принятию данного законопроекта. «Данная проблема существует в нашем обществе, и естественно её необходимо решить», – отметил Д. Арутюнян. Комментируя критику вокруг законопроекта, Д. Арутюнян отметил, что могут быть люди, которые категорически против этого. «Конечно, могут и быть против, и это нормально, у них есть на это право, однако у них нет права препятствовать и вмешиваться в естественный ход проведения любого мероприятия», – подчеркнул глава Минюста РА, сообщает Panorama.am.