Оплеуха Саркисяна Алиеву до встречи в Сочи

Серж Саркисян устами своего пресс-секретаря довольно жестко ответил на вчерашние заявления Ильхама Алиева о том, что переговоры возобновятся без принятия предусловий Армении.

«За несколько дней до планируемой по инициативе стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ встречи руководителей Армении и Азербайджана, Азербайджан пытается создать впечатление, что выступает с позиции диктующего условия в переговорах. Расчеты Баку примитивны – избежать ответственности за неисполнение договоренностей, достигнутых на предыдущих саммитах, в первую очередь перед народом Азербайджана.

Наши представления и представления Баку о позоре сильно различаются. Возможно, в Азербайджане не знают, но в нашем регионе издревле считается позором отказ от выполнения достигнутых договоренностей. Позор, когда сказанное на международной арене, в присутствии глав других государств, отличается от сказанного для внутренней аудитории. Позор, когда пытаются обмануть международное сообщество и собственный народ.

Согласие армянской стороны идти на переговоры никоим образом не означает изменение позиции в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта или отказ от необходимости выполнения договоренностей, достигнутых на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге», говорится в заявлении прес-секретаря президента Армении.

Жесткая реакция Сержа Саркисяна выглядит симптоматично на фоне того, что 11 октября в Сочи намечается саммит СНГ, в котором заявлено участие президентов и Армении, и Азербайджана. Это породило вопросы о вероятной встрече Саркисяна и Алиева в Сочи под ратронажем Путина.

Официальной информации об этом нет, хотя недавно в регионе побывали сопредседатели Минской группы ОБСЕ, которые заявили, что оба президенты изъявили готовность встретиться.

Возможно, Путин попытается организовать некую неформальную встречу. Есть ли такое намерение и являются ли заявления Алиева и Саркисяна почином неформального диалога, устанавливающим планки? Или Саркисян реагирует на возможную договоренность Путин-Алиев, указывая, что такая договоренность нежелательна для Армении?

Так или иначе, в заявлении Саркисяна содержится примечательный фольклорный подтекст – о том, как именуют на Кавказе тех, кто отступается от своих слов. Это также и намек Путину о том, что не стоит иметь дело с теми, кто не держит слово.

Не исключается, что заблаговременно было обговорено, что стороны не будут делать заявлений, указывающих на то, что другая сторона пошла на уступки. И Алиев нарушил эту договоренность.

Заявление Саркисяна порождает вопрос, пытается ли он поставить под сомнение предварительное соглашение о встрече или же хочет найти удобный момент, чтобы поднять предметную планку?