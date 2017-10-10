Серж Саркисян принял Джона Малковича

Президент Армении Серж Саргсян сегодня принял прибывшего в Ереван для участия в открытии 5-го Международного фестиваля имени Арама Хачатуряна известного голливудского актера, сценариста и продюсера Джона Малковича. Как сообщает пресс-служба президента Армнии, Серж Саргсян отметил, что величайшее удовольствие принимать талантливого деятеля искусства в стране, в которой высоко ценят силу искусства и народ которой веками сумел создать большое культурное наследие и внести свой особый вклад в дело развития мировой цивилизации. «Знаю, что у армянского зрителя будет возможность насладиться уникальным проявлением Вашего искусства, Вашего таланта, где переплетаются литература и музыка. Уверен, что Ваше участие в церемонии открытия 5-го Международного фестиваля имени Арама Хачатуряна навсегда останется в памяти армянского зрителя», – сказал президент, выразив надежду, что, несмотря на краткосрочный визит в Армению, у Малковича будет возможность на месте лучше узнать страну с ее богатым историко-культурным наследием и армянский народ, всегда с почтением относящийся к талантливым людям. Джон Малкович поблагодарил президента за теплые слова, гостеприимство, а также за содействие и внимание, которое глава государства уделяет развитию культуры, в том числе и Государственному молодежному оркестру Армении, в рамках сотрудничества с которым он и прибыл в Ереван. Джон Малкович отметил, что с нетерпением ждет представления в Ереване совместной с руководителем и главным дирижером Государственного молодежного оркестра Армении Сергеем Смбатяном инициативы, и выразил надежду, что армянский зритель примет ее с любовью, говорится в официальном сообщении.