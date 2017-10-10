Бюльбюльоглы и Аграмунт – разный выбор Армении и России

Бывший глава ПАСЕ Педро Аграмунт подал в отставку из-за связей с Россией и Азербайджаном, которые поддерживали и подкармливали его и многих депутатов ПАСЕ много лет. Армения последовательно работала на раскрытие коррупционных схем Азербайджана в ПАСЕ, «невольно» способствуя тому, чтобы лоббирующие также российские интересы политики оказались не у дел.

Сейчас Россия и Азербайджан грозятся выйти из ПАСЕ – каждый в свою очередь. Россия выдвинула ультиматум Совету Европы – если ее членство в ПАСЕ не будет восстановлено, то она перестанет платить членские взносы в Совет Европы (а это миллионы долларов) и не признает выборы главы ПАСЕ.

Азербайджан также заявляет на уровне президента, что если страна выйдет из Совета Европы, то никто в Азербайджане этого не заметит. Налицо полное совпадение интересов России и Азербайджана - в противовес Армении.

Примерно такая же ситуация сложилась в другой международной организации – ЮНЕСКО, где сейчас также выбирают руководителя. Вчера состоялось первое голосование, и кандидат от Азербайджана – посол в России Полад Бюлюбюльоглы – набрал всего два голоса. Один голос отдала за него Россия, которая заранее объявила, что поддержит его кандидатуру.

Россия и Азербайджан на международной арене проявляют удивительную слаженность. Армения оказывается по другую сторону баррикад. Хотя Россия и Армения периодически проводят консультации о согласованной работе в международных организациях.

Такой парадокс является следствием естественных противоречий в интересах Армении и России, о которых руководства стран стараются не говорить. Однако, Педро Аргамунт является живым символом этих противоречий.