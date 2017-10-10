За 10 лет на дорогах Армении погибли 3267 человек

Газета «Айкакан жаманак» получила ответ на свой запрос в Полицию Армении, согласно которому с 2007 по 2016 год в Армении было зарегистрировано 25 624 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли 3267, пострадали 36 023 граждан. В 2016 году в сравнении с 2007-м число жертв сократилось на 104, число пострадавших – на 1731, а количество ДТП возросло на 1260. Наибольшее число погибших было в 2008 году (407), наиб=меньшее – в 2016 (267). Больше всего аварий было в 2015 году (4738).