Карен Карапетян в Иране

В рамках официального визита в Иран премьер-министр Армении Карен Карапетян провел встречу с главой Меджлиса ИРИ Али Лариджани.

Передав приветствие спикера парламента Армении Ара Баблояна, Карапетян отметил, что Армения придает важное значение дружественным отношениям с Ираном.

Стороны обсудили вопросы, касающиеся региональных проблем и двустороннего сотрудничества. Али Лариджани отметил необходимость углубления экономического сотрудничества. По словам Лариджани, парламент ИРИ настроен еще более углублять отношения с Арменией.

У Ирана хорошие отношения с соседями, и Иран проводит серьезную работу для развития этих отношений. Об этом заявил первый вице-президент ИРИ Эсхаг Джахангири на встрече с премьер-министром Армении Кареном Карапетяном.

По его словам, отношения уходят в глубь веков и основаны они на общностях двух народов и культур. «Представители армянской общины, проживающие в разных городах Ирана, имеют тесные связи с соотечественниками в Армении, что является хорошим мостом для развития отношений», - отметил вице-президент. «У Ирана хорошие отношения с соседями, и Иран проводит серьезную работу для развития этих отношений. Армения имеет особое место в этой политике», - отметил он. По его словам, нет каких-либо ограничений в развитии политических, экономических, культурных отношений с Арменией. Армения может стать одним из коридоров от Персидского залива к Черному морю, заявил вице-президент Ирана Эсхак Джахангири

Премьер-министр Армении Карен Карапетян и вице-президент Эсхаг Джахангири на встрече в Тегеране обсудили региональные проблемы.

Как сообщает пресс-служба правительства, в их контексте премьер поблагодарил иранскую сторону за взвешенную позицию в вопросе по Карабаху.

Карен Карапетян пригласил Эсхага Джахангири посетить с официальным визитом Армению, приглашению было с удовольствием принято.

На встрече обсуждались вопросы сотрудничества в сфере информационных технологий, связи, транспорта, сельского хозяйства, туризма, образования, культуры.