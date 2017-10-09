Армению вынудили вступить в ЕАЭС – Никол Пашинян

Фракция Елк выступит с инициативой о создании Комиссии по этике НС, заявил руководитель фракции Никол Пашинян. «Это политический вопрос, и должно быть найдено политическое решение. Должен сказать, что я успешно отразил ожидаемое нападение. И обращаться в правоохранительные органы нет нужды. Это политический вопрос, и я не считаю себя пострадавшим от этого инцидента», сказал Никол Пашинян, комментируя инцидент с депутатом Арташесом Гегамяном, который набросился на Пашиняна с кулаками. Он отметил, что впечатление у него такое, будто Гегамяна камля за каплей настраивали на эту волну, в результате все вылилось в инцидент, целью которого является изменение акцентов фракции Елк. «Но мы будем продолжать называть вещи своими именами», сказал Никол Пашинян. По его словам, это попытка реванша проигравшего. РПА проиграла дискуссию в парламенте и боится, что это может привести к внутриполитическому поражению. Как отметил Пашинян, по итогам дискуссии Елк добился констатации того, что Армения вступила в ЕАЭС не добровольно, а вынужденно.