В РПА пока не обуждают кандидатуру будущего премьера

В РПА пока не обсуждают вопрос будущего премьер-министра, сказал сегодня в ходе традиционных брифингов руководитель фракции РПА Ваграм Багдасарян. «Мы вроде уже закрыли эту тему. Серж Саркисян будет президентом до апреля 2018 года, и у нас не было обсуждений по поводу того, что будет после апреля. Придет время, обсудим, и вы все узнаете. Наберитесь терпения. У нас масса задач, и мы заняты их решением», сказал Багдасарян, отметив, что обсуждения будут публичными. «Мы не станем запаздывать, до апреля вы все узнаете», сказал он.