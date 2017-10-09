В Арцахе находятся с визитом конгрессмены из Калифорнии

Министр иностранных дел Республики Арцах (Нагорно-Карабахская Республика) Масис Маилян принял членов законодательного органа американского штата Калифорния. Приветствуя визит парламентариев Калифорнии в Арцах, глава МИД подчеркнул важность принятия совместной резолюции Ассамблеи и Сената Калифорнии в поддержку независимости Арцаха и выразил уверенность, что международное признание независимости НКР станет важным вкладом в укрепление мира и безопасности в регионе. Как сообщили в пресс-службе МИД НКР, Масис Маилян отметил, что за последние годы была создана хорошая основа для развития отношений между Арцахом и Калифорнией в различных сферах, и настало время придать взаимодействию практический характер. В этом контексте стороны обсудили перспективные направления сотрудничества. Коснувшись сложившейся ситуации в процессе мирного урегулирования азербайджано-карабахского конфликта, глава МИД Арцаха отметил необходимость создания соответствующих условий для продвижения мирного процесса и обеспечения его необратимости.