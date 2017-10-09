Что сделает Азербайджан после отставки председателя ПАСЕ Педро Аграмунта, это его проблемы. Об этом на традиционных брифингах в Национальном Собрании 9 октября выразил секретарь парламентской фракции АРФ Дашнакцутюн Агван Варданян. По его словам, гипотетический уход Азербайджана из ПАСЕ никак не волнует армянскую сторону. «Мы готовы и должны соблюдать свои международные обязательства. Мы члены этих структур и должны суметь быть ближе к тем ценностям, которые близки и им, и нам. Остальное их дело», - отметил Варданян, добавив, что в целом он рад отставке Педро Аграмунта. Следующий председатель ПАСЕ, как надеется представитель АРФД, сделает из этого определенные выводы, сообщает Новости Армении - NEWS.am
Армению не волнует будущее Азербайджана в ПАСЕ - Агван Варданян
- Страна - 09 Октября 2017, 12:56