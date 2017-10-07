Армении Карен Карапетян с официальным визитом посетит Иран

Премьер-министр Армении Карен Карапетян по приглашению первого вице-президента Ирана Эсхака Джахангири 9 октября с двухдневным официальным визитом посетит ИРИ. Об этом сообщает пресс-служба армянского правительства. Премьер Карапетян в Тегеране встретится с президентом Ирана Хасаном Роухани, Эсхаком Джахангири, спикером парламента (Меджлиса) ИРИ Али Лариджани. К.Карапетян посетит также спортивный клуб «Арарат», где встретится с представителями армянской общины, в том числе деловых кругов.