Советник Путина: Если мы хотим мира на Кавказе, надо весь Кавказ интегрировать в ЕАЭС

Радио АзатутюнПо словам советника президента России Сергея Глазьева, если мы хотим мира на Кавказе, надо весь Кавказ интегрировать в инициированный Кремлем Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Сергей Глазьев был назначен советником президента России в 2012 году и координирует работы в направлении евразийской интеграции. Сегодня в Ереване во время армяно-российского межрегионального форума, отвечая на вопросы Радио Азатутюн, он заявил, что постсоветские страны имеют древнюю культуру совместного строительства огромных империй и могут вместе строить свое будущее на предстоящие сто лет. «Расширение Евразийского экономического союза – это естественный процесс, потому что он пока идет на постсоветском пространстве, где все наши государства веками жили вместе, хорошо друг друга знают, умеют общаться, имеют общий язык общения – русский, и имеют общую древнюю культуру совместной деятельности и совместного строительства огромных империй, мы вместе строили Российскую империю, Советскую, и вполне можем вместе строить свое будущее на ближайшие сто лет. Я вам скажу, что гигантский проект евразийского партнерства, который сегодня предложен президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, это способ объединения наших дружественных стран при сохранении суверенитета друг друга, уважения друг к другу, при невмешательстве во внутренние дела и при поиске совместных конкурентных возможностей и преимуществ», - сказал Глазьев. Затем советник Путина провел некоторые сравнения с Европейским союзом: «Это добровольное объединение, а не принуждение, в отличие от Европейского союза, где мы видели, стоило [бывшему президенту Украины Виктору] Януковичу отказаться от губительной для Украины ассоциации с Евросоюзом (поскольку там Украина не имела никаких прав и не имеет сейчас), как Януковича сразу же свергли. […]. То же самое касается Кавказа. Если мы хотим иметь на Кавказе мир, взаимопомощь, выгодные отношения сотрудничества, которые позволят снять и политические проблемы, то нам надо весь Кавказ интегрировать в Евразийский экономический союз», - сказал советник российского президента. В ноябре 2013 года в Украине начались массовые протесты после того, как тогдашний президент Виктор Янукович неожиданно отказался от подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Власти применили жесткую силу для подавления акций протеста, вследствие чего погибли несколько десятков человек. В феврале 2014 года Янукович покинул столицу страны – Киев, а 22 февраля парламент Украины сместил его с должности. Новые украинские власти в 2014 году подписали Соглашение об ассоциации с Евросоюзом. На вопрос Радио Азатутюн, если Азербайджан присоединится к ЕАЭС, станет ли возможно урегулировать карабахскую проблему, Глазьев ответил утвердительно. «Я уверен, что если мы формируем единое экономическое пространство, у нас между предприятиями, между людьми возникают долгосрочные отношения сотрудничества, наши деловые круги делают совместный бизнес, у нас укрепляется взаимное доверие, экономика начинает идти впереди политики. Если экономика начинает идти впереди политики, значит, возникают дополнительные возможности для решения казалось бы неразрешимых политических проблем», - пояснил он. На вопрос, считает ли он возможным одновременное членство Армении и Азербайджана в Евразийском экономическом союзе, Глазьев ответил: «Евразийский экономический союз открыт для всех участников, и в данном случае, конечно, решающее слово будет за Арменией, потому что мы решения принимаем на основе консенсуса». «Пока у нас нет единой валюты» На напоминание о звучащей на Западе критике, что Евразийский экономический союз - это попытка воссоздания Советского Союза, советник президента РФ ответил: «Это глупость, это полная глупость, которую сначала госпожа Клинтон изрекала, не вникая в существо вопроса. Евразийский экономический союз строится на принципах ВТО и ничего больше. Это экономическое объединение, у нас нет политического объединения, у нас нет даже общего парламента, как в Европейском союзе, нет пока единой валюты, наднациональный орган работает исключительно в зоне регулирования взаимной торговли и всего, что с торговлей связано».