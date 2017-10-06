Стоимость операций по стентированию в Армении может снизиться на 40% - министр

/АРКА/. Стоимость операций по стентированию в Армении может сократиться в результате оптимизации до 40%, заявил в ходе пресс-конференции в пятницу министр здравоохранения Армении Левон Алтунян. "Цены могут снизиться на 40% при наличии ряда условий, в частности, установки высоких фиксированных зарплат для персонала и обеспечения пять операций по стентированию на каждую больницу ежедневно", - заявил Алтунян. Министр добавил, что переговоры по снижению цен на стентирование сердца подходят к концу. В рамках госзаказа, установка одного стента с нелекарственным покрытием стоит 700 тыс. драмов, а установка стента с лекарственным покрытием - 1,1 млн. драмов. С 1-го января 2015 года в Армении действует государственная программа, в рамках которой по госзаказу проводятся срочные операции по стентированию сосудов сердца после инфаркта. За последние два года более 3 тыс. больных прошли стентирование сосудов сердца в рамках данной госпрограммы.