Глава МИД Армении обсудил с сопредседателями МГ ОБСЕ ситуацию в зоне карабахского конфликта

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 6 октября встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ - Игорем Поповым (РФ), Стефаном Висконти (Франция) и Эндрю Шофером (США). Как сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Армении, на встрече присутствовал личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик. На встрече продолжились обсуждения относительно организации встречи президентов Армении и Азербайджана. В ходе встречи состоялся обмен мнениями вокруг ситуации в зоне карабахского конфликта, совместных усилий Армении и стран-сопредседателей МГ ОБСЕ, нправленных на мирное урегулирование проблемы.