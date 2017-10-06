ЕС заявил о полной поддержке Армении

Президент Армении Серж Саргсян принял вчера делегацию во главе с председателем Комитета по политике и безопасности Совета ЕС Вальтером Стивенсом, в составе которой входят также аккредитованные в Брюсселе послы 28 стран Евросоюза. Подробности передает пресс-служба главы армянского государства. Согласно сообщению, цель визита делегации – обсудить отношения Армении и ЕС, перспективы их развития в контексте окончания переговоров по новому рамочному соглашению, на месте ознакомиться с ситуацией, а также обсудить повесточные вопросы предстоящего Саммита Восточного партнерства, обменяться мнениями вокруг общих в регионе Южного Кавказа политических проблем, вызовов в сфере безопасности. Президент, поприветствовав гостей, отметил важность встреч и дискуссий в подобном формате, которые, по словам С. Саргсяна, являются хорошей возможностью непосредственного обсуждения всех представляющих взаимный интерес вопросов. С. Саргсян отметил, что буквально три дня назад в Армении с визитом находился комиссар ЕС по вопросам политики Европейского соседства и переговоров о расширении Йоханнес Хан, а за день до этого с участием руководителя делегации ‪Европейского Союза в Армении, посла Петра Свитальски на северной границе республики был открыт последний модернизированный при содействии ЕС контрольно-пропускной пункт. По словам президента, это стало завершением очередного этапа реформ в таможенной системе Армении. Серж Саргсян подчеркнул, что контакты подобной интенсивности свидетельствуют о важной роли ЕС во внешнеполитических отношениях Армении. В. Стивенс отметил, что Евросоюз придает большое значение отношениям с Восточными партнерами, в том числе с Арменией, и рад, что республика парафировала Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС. Данное соглашение, по словам В. Стивенса, демонстрирует, что одновременно возможно заключить соглашение с ЕС и развивать взаимодействие, будучи членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Он подчеркнул, что политика, проводимая ЕС в рамках Восточного партнёрства, не направлена против кого-либо. Обратившись к урегулированию карабахского конфликта, В. Стивенс подчеркнул, что ЕС поддерживает усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Он отметил, что ЕС заинтересован и поддерживает проведение реформ в Армении, в том числе продолжение экономических реформ, подчеркивает важность более эффективного управления по итогам конституционной реформы, а также работ по укреплению системы правосудия и демократических институтов, защите прав человека. В. Стивенс также поблагодарил Армению за предоставление убежища свыше 20 тыс. беженцев из Сирии. Глава МИД Армении Эдвард Налбандян также принял делегацию. В ходе встречи обсуждались срочные вопросы региональной и международной повестки. Э. Налбандян представил усилия стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта исключительно мирным путем, а также вопросы подготовки предстоящей встречи президентов Армении и Азербайджана. В данном контексте Э. Налбандян отметил, что баку на протяжении многих лет отказывается от выполнения договоренностей, достигнутых на самом высоком уровне, постоянно отклоняет предложения стран-посредников и тем самым торпедирует процесс урегулирования карабахского конфликта. «Если Азербайджан на самом деле желает урегулирования конфликта на основе предложений стран-сопредседателей МГ ОБСЕ, пользующихся международной поддержкой, то должен подтвердить и на практике реализовать то, что ими предлагается – решение проблемы исключительно мирным путем, безоговорочное выполнение соглашений о прекращении огня 1994-1995гг.», – сказал Э. Налбандян, подчеркнув, что Баку должен подтвердить также приверженность предложенным посредниками как неделимое целое принципам международного права.