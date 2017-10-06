Армения готова прилагать усилия для мирного урегулирования конфликта

Президент Армении Серж Саргсян принял сегодня новоназначенного сопредседателя Минской группы ОБСЕ от США Эндрю Шефера. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Президент поздравил посла Шефера с назначением. Подчеркнув, что новоназначенный сопредседатель начинает дипломатическую миссию в нынешний довольно сложный период процесса урегулирования карабахской проблемы, Серж Саргсян пожелал ему успехов в этом важном деле. Серж Саргсян выразил надежду на то, что посреднические усилия стран сопредседателей Минской группы ОБСЕ, нацеленные на решение проблемы исключительно мирным путём и в соответствии с нормами и принципами международного права, будут носить последовательный характер. Он подчеркнул, что Армения вместе с сопредседателями Минской группы готова продолжать усилия в этом направлении.