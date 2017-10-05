Премьер призвал бороться с коррупцией: в 2018 году нас проверят

Премьер-министр Армении Карен Карапетян на заседании Правительства 5 октября поручил завершить то, что недоделано по борьбе с коррупцией. Он напомнил, что в 2018 году ряд международных организаций оценит работу Армении – в том числе по части конвенций ОЭСР и ООН. В связи с этим Карапетян поручил министру юстиции Давиду Арутюняну представить, какую работу и каким ведомства ещё предстоит провести. На основе заключения Минюста будет составлен график выполнения работ.