Сегодня парламент обсуждал важный вопрос – ратификацию соглашения о российско-армянской объединенной группировке войск. Основной докладчик – замминистра обороны Армении Артак Захарян заверил, что Армения самостоятельно обеспечивает неприкосновенность своих границ, но вполне может воспользоваться вооружением и средствами Объединенной группировки. Ранее Артак Захарян говорил, что Армения не обращалась к ОДКБ в дни Апрельской война, а к России может обратиться только в самом крайнем случае.

При этом вице-спикер парламента Эдуард Шармазанов признал в парламенте, что «Армения не в состоянии в полной мере обеспечивать свою защиту». «Мы должны быть либо в том, либо в этом военном блоке. Мы выбрали ОДКБ, потому что альтернативой ему является Турция, а нам там делать нечего», сказал он.

Общественность так и осталась в неведении – в состоянии ли Армения обеспечивать свою безопасность самостоятельно? Определитесь, наконец, можете или не можете?

После того, как власти признают, что не в состоянии обеспечивать безопасность своей страны, договариваться о выгодной цене на газ и защищать права своих граждан, они, как правило, подают в отставку.

В Армении признающие собственную недееспособность власти не только не подают в отставку, они пытаются всячески оправдать собственную недееспособность, ссылаясь на внешние угрозы и шантаж.

Например, депутат от «невластного» блока «Царукян» Микаел Мелкумян, оправдывая пораженческую позицию собственной партии, призвал не мешать России продавать оружие Азербайджану. Он привел даже цифры, согласно которым в последние годы продажи российского оружия резко сократились, и потому нашим союзникам позарез нужен азербайджанский рынок.

Видимо, Россия компенсирует это финансированием военного госпиталя в Армении - в рамках Объединенной группировки. Хотя вряд ли детям депутатов придется лечиться в этом госпитале от ран, нанесенных российским оружием.