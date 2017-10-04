Впечатление такое, что есть тайный договор, по которому верховным главнокомандующим назначен Путин

Армения сдает все России, заявил сегодня в парламенте в ходе обсуждения Соглашения о Российско-армянской объединенной группировке войск депутат от Елк Арам Саркисян. Он отметил, что МИД Армении голосует на международной арене так же, как Россия, наша энергетика полностью принадлежит России, имущество передано в счет «долгов», безопасность «обеспечивает» ОДКБ, небо и связь тоже в руках русских. Зачем после этого подписывать какие-то соглашения? «Это оскорбительное соглашение. Как можно в такой степени не доверять собственным силам? Беларусь, Казахстан и другие не стали подписывать подобное соглашение, потому что они ставят свой суверенитет превыше всего, верят в свои армии. Впечатление такое, будто есть тайный договор, по которому верховным главнокомандующим в Армении назначен Путин. Чечня более свободна, чем Армения», сказал он. «Идите и вступайте в состав России», в сердцах сказал он.