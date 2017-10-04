Парламент Армении обсуждает законопроект о ратификации соглашения об объединенной группировке войск с Россией

  • Lragir.am
  • Страна - 04 Октября 2017, 14:40
В Национальном Собрании Армении сегодня обсуждается законопроект о ратификации «Соглашения между Республикой Армения и Российской Федерацией об Объединенной группировке войск (сил) Вооруженных Сил Республики Армения и Вооруженных Сил Российской Федерации».

Основной докладчик – первый заместитель министра обороны Армении Артак Закарян – отметил, что проект исходит из конституционных реформ.

«Вопрос многократно обсуждался в ходе официальных встреч с делегациями Минобороны РФ», – указал он.

Соглашение между Арменией и Россией об объединенной группировке войск было подписано в Москве 30 ноября 2016 года. Этим соглашением определяются предназначение, порядок формирования, развертывания и применения объединенной группировки.

Как указал А.Закарян, в случае одобрения законопроекта он вступит в силу в апреле 2018 года. 

Депутат НС РА от фракции АРФ «Дашнакцутюн» Агван Варданян спросил А.Закаряна, в какой степени данное соглашение касается рубежей Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики (НКР)).

«К задачам объединенной группировки относится своевременное вскрытие непосредственной подготовки агрессии против Республики Армения и РФ и его отражение. В данном случае соглашение касается только РА», – заявил в ответ А.Закарян.

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