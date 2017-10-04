Парламент Армении обсуждает законопроект о ратификации соглашения об объединенной группировке войск с Россией

В Национальном Собрании Армении сегодня обсуждается законопроект о ратификации «Соглашения между Республикой Армения и Российской Федерацией об Объединенной группировке войск (сил) Вооруженных Сил Республики Армения и Вооруженных Сил Российской Федерации». Основной докладчик – первый заместитель министра обороны Армении Артак Закарян – отметил, что проект исходит из конституционных реформ. «Вопрос многократно обсуждался в ходе официальных встреч с делегациями Минобороны РФ», – указал он. Соглашение между Арменией и Россией об объединенной группировке войск было подписано в Москве 30 ноября 2016 года. Этим соглашением определяются предназначение, порядок формирования, развертывания и применения объединенной группировки. Как указал А.Закарян, в случае одобрения законопроекта он вступит в силу в апреле 2018 года. Депутат НС РА от фракции АРФ «Дашнакцутюн» Агван Варданян спросил А.Закаряна, в какой степени данное соглашение касается рубежей Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики (НКР)). «К задачам объединенной группировки относится своевременное вскрытие непосредственной подготовки агрессии против Республики Армения и РФ и его отражение. В данном случае соглашение касается только РА», – заявил в ответ А.Закарян.