Никто не считал, но большинство в Армении выступает против выхода из ЕАЭС

Большая часть общественности Армении выступает против выхода республики из состава Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом заявил вчера вице-спикер парламента Эдуард Шармазанов. В повестку дня второй сессии НС РА 6-го созыва в качестве подлежащего обязательному обсуждению включен представленный оппозиционной фракцией «Выход» («Елк») проект решения о создании временной парламентской комиссии по изучению вопроса выхода Армении из состава Евразийского экономического союза (ЕАЭС). По словам Шармазанова, это из числа тех редких вопросов, по которым наблюдается консолидация большей части оппозиции и властей: и те, и другие считают решение о присоединении Армении к ЕАЭС правильным. Э. Шармазанов также спросил коллег, считали ли они ущерб от выхода из ЕАЭС. «Только после вступления в ЕАЭС цена на газ для производителей в сфере промышленности снизилась на 30%, и польза от одного лишь этого, по оценкам самих европейских экспертов, уже гораздо больше, нежели если бы мы подписали соглашение о свободной торговле (с ЕС. – Примеч. ред.)», – отметил он.