Россия стала продавать меньше оружия, мы и подсобили

«ЕАЭС не мешает решению наших проблем», сказал сегодня в ходе обсуждения инициативы Елк о выходе из ЕАЭС вице-спикер парламента от блока Царукян Микаел Мелкумян.

Он отметил, что они согласны обсуждать вопрос, почему Армения не пользуется возможностями ЕАЭС. «Вплоть до того, что можно обсуждать, почему Россия продает оружие Азербайджану. Россия сейчас не в лучшем положении. В 2015 году он продала оружия на 25 млрд. долларов, а в 2016 – только на 10 млрд., в этом году и того меньше. Но не все решается продажей оружия и деньгами», сказал он, напомнив о стратегическом союзе.

Мелкумян отметил, что если газ в Армении доходит до потребителя вдвое дороже, чем закупается на границе, то не нужно обвинять Россию. «Давайте не списывать наши проблемы на ЕАЭС. Нужно воспользоваться его возможностями. А что нам предлагают взамен? Есть гарантии, что 7-8 млрд. долларов поступят в Армению», сказал Микаел Мелкумян, отметив, что нужна политика «и-и».

Он отметил, что блок Царукян за пребывание в ЕАЭС, так как избегает жестких шагов.