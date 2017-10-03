Почему вы отправляете детей учиться в Европу? Надеетесь, что они не вернутся?

«Мы так и не услышали серьезных доводов против создания комиссии и в пользу пребывания Армении в ЕАЭС», сказал сегодня в ходе обсуждения в парламенте инициативы фракции Елк о выходе из ЕАЭС депутат от этой фракции Геворг Горгисян. Он спросил, что депутаты ожидают получить от ЕАЭС – нынешнюю систему ценностей? Вы хотите превратить страну в Беларусь или Казахстан? «Если вы видите будущее своих детей в Армении, если не намерены завтра взять семью и сбежать, значит, вы должны думать о будущем Армении. Вы уступаете все в стране – но взамен на что? Граждане Армении имеют право знать», сказал он. Горгисян также обратился к республиканцам: «Вы отправляете своих детей учиться в Европу, надеясь, что они не вернутся. Отправляйте в Беларусь или Казахстан», сказал депутат.