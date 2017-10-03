Сколько дверей закрылось, сколько закрытых и открытых гробов привезли в Армению – Арам Саркисян

«Мы сегодня, фактически, отвечаем на вопрос, чего хочет Армения», об этом сегодня в парламенте в ходе обсуждения инициативы фракции Елк о выходе из ЕАЭС заявил депутат от фракции Елк Арам Саркисян.

Он отметил, что все власти в Армении в многочисленных эпитетах представляли свое видение будущего страны, требуя для реализации планов времени. Но есть ли у Армении время?

«Вы можете, как после 3 сентября 2013 года, восславлять евразийскую часть мира, где рай на земле, врата в которые открыты перед Арменией мудрым, по-вашему, решением. Но кто из вас может ответить, сколько детей не родилось в Армении, потому что отец семейства был на заработках, сколько дверей закрылось, сколько закрытых и открытых гробов привезли в Армению. Мы хотим, чтобы армяне жили в Армении, чтобы могли найти здесь работу, а не ездили по миру в поисках куска хлеба, оставив в заложниках семью и родину», сказал Арам Саркисян.

Мы не хотим, чтобы в Армении занимались только сферой сервиса и экспортом сырья. Мы хотим развитой промышленности, сказал он.

«Мы указываем на шанс, а вы продолжаете развивать комлекс неполноценности, рассказывая о том, что мы маленькая страна, окруженная врагами, и прочее. Мы говорим – выход есть, он в нас. В Армении никогда не будет независимости, если пиком мечтаний зависимых властей будет российская Республика Армения», отметил Арам Саркисян.

Под лозунгом «все во имя власти», по его словам, власти сдали все – движимое и недвижимое имущество, недра, безопасность, экономику, небо.

«Сейчас мы обсуждаем вопрос суверенитета. И большинство говорит «нет» суверенитету. Ответственность за свои шаги будете нести вы», добавил он.