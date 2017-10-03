Ашотян: Елк все смешал в одну кучу

Вопрос создания временной комиссии по вопросу выхода из ЕАЭС не следует связывать с вопросом о выгодах или ущербе от ЕАЭС. Об этом сегодня в ходе обсуждения инициативы фракции Елк по созданию временной комиссии по выходу из ЕАЭС заявил председатель комиссии по внешним связям Армен Ашотян.

Он отметил, что нужно обсуждать вопрос о целесообразности создания комиссии, а фракция Елк смешивает все в одну кучу, говоря также о выгодах или ущербе.

«Вы принесли текст заявления, в котором изложены факты и цифры. Если вы считаете, что ваши аргументы несерьезны, зачем делать заявление? Если вы думаете, что аргументы вполне серьезны, зачем вам временная комиссия? Вы не думаете, что совершаете ошибку за ошибкой?» - спросил Армен Ашотян.