Карен Мирзоян: Международное признание Арцаха является необратимым процессом

  • Lragir.am
  • Страна - 16 Сентября 2017, 11:34
Министр иностранных дел Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Карен Мирзоян 15 сентября принял группу ученых и экспертов из разных стран, прибывших в Арцах для участия на 2-й международной молодежной конференции  «Проблемы  и перспективы международного признания Республики Арцах».

Как сообщает пресс-служба МИД Арцаха, Карен Мирзоян приветствовал их визит в Арцах и подчеркнул важность проведения научных дискуссий, посвященных арцахской проблеме, и, в частности, вопросу международного признания Арцаха.

Министр иностранных дел затронул ряд вопросов внешнеполитической повестки Республики Арцах, в частности, перспектив международного признания Республики Арцах. В этом контексте Карен Мирзоян отметил, что международное признание Арцаха  является необратимым процессом и выразил уверенность, что  оно не только будет способствовать   развитию государственности Арцаха и дальнейшему  укреплению  демократических институтов,   но также станет серьезным  стимулом  для обеспечения мира и безопасности в регионе.

Во встрече участвовал также основатель «Союза молодых ученых и экспертов Арцаха» Аветик Арутюнян.

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