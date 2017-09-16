Карен Мирзоян: Международное признание Арцаха является необратимым процессом

Министр иностранных дел Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Карен Мирзоян 15 сентября принял группу ученых и экспертов из разных стран, прибывших в Арцах для участия на 2-й международной молодежной конференции «Проблемы и перспективы международного признания Республики Арцах». Как сообщает пресс-служба МИД Арцаха, Карен Мирзоян приветствовал их визит в Арцах и подчеркнул важность проведения научных дискуссий, посвященных арцахской проблеме, и, в частности, вопросу международного признания Арцаха. Министр иностранных дел затронул ряд вопросов внешнеполитической повестки Республики Арцах, в частности, перспектив международного признания Республики Арцах. В этом контексте Карен Мирзоян отметил, что международное признание Арцаха является необратимым процессом и выразил уверенность, что оно не только будет способствовать развитию государственности Арцаха и дальнейшему укреплению демократических институтов, но также станет серьезным стимулом для обеспечения мира и безопасности в регионе. Во встрече участвовал также основатель «Союза молодых ученых и экспертов Арцаха» Аветик Арутюнян.