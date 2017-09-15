Криминал пожирает политическую власть

Правозащитник Артур Сакунц в беседе с Lragir.am прокомментировал участившиеся в последнее время разборки в криминальных кругах с летальным исходом. «Это значит, что власти, которые сращены с криминальным миром и авторитетами, осуществляют перегруппировки и в криминальных кругах», сказал правозащитник. Это проявляется в разборках, покушениях и убийствах. Даже в отношениях с криминальным миром власти проявляют избирательный подход, потому что в противном случае они могли бы применить к криминальным авторитетам всю силу закона», сказал Артур Сакунц. Разборки указывают на тяжелейшие последствия царящей в Армении безнаказанности, так как власть применяет только один инструмент – разделяй и властвуй. Но это стоит человеческих жизней, говорит правозащитник. Полиция же не может выполнять свои функции из-за криминального характера политической власти. По его словам, такая же ситуация сложилась в 1990-х, когда старая система развалилась, а новая пока не сформировалась. Тогда смогли взять ситуацию под контроль силовыми методами. Но теперь криминальный мир пожирает политические власти, правительство стало частью криминального мира и утеряло контроль, не будучи способным выполнять свои функции.