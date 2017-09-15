Никол Пашинян: Публичный дискурс по выходу из ЕАЭС сформирован

Инициатива фракции Елк по выходу из ЕАЭС – важный инструмент для формирования диалога с обществом и публичного дискурса, заявил сегодня в ходе брифинга руководитель фракции Елк Никол Пашинян. «Я считаю, что мы достигли своего. Все говорят и пишут об этом. Это значит, что публичный дискурс сформирован. Звучат реакции и из России, и других стран ЕАЭС на все более высоком уровне. И у нас есть все рычаги для продолжения этого дискурса и его углубления», сказал Пашинян. В ответ руководитель фракции РПА Ваграм Багдасарян выразил убеждение, что проект будет отклонен. «Что касается их обоснований, взгляните на отчет правтельства. Их обоснования не имеют основы», сказал Багдасарян.