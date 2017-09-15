Минобороны НКР: сообщения азербайджанских СМИ о ДТП в Армии обороны Арцаха – очередной пропагандистский трюк

Министерство обороны Арцаха опровергло сообщения азербайджанских СМИ о якобы гибели армянских военнослужащих в результате ДТП. "Распространенное накануне порталом "Хаккин.аз", являющимся информационным придатком диктаторского режима Алиева, очередное сообщение, якобы о том, что "в результате ДТП с участием автомобиля Армии обороны Арцаха погибли 8 военнослужащих, еще четверо получили ранения" не что иное, как очередной пропагандистский трюк с целью ввести общество в заблуждение", - написал пресс-секретарь Минобороны Арцаха Сенор Асратян на своей странице в соцсети Facebook. Он отметил, что подобного инцидента в ВС Арцаха не зарегистрировано, а указанные имена и фамилии – выдумка.