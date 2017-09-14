Зачем Самвел Алексанян спешно поехал в больницу

Корреспондент газеты Айкакан жаманак заметил близ входа в медцентр Астхик депутата Самвела Алексаняна. В сопровождении охраны он вышел из больницы и спешно удалился. Сегодня в больнице, принадлежащей Самвелу Алексаняну, был прооперирован раненый в ходе инцидента у Вернисажа Ваагн Абгарян, который, по данным СМИ, яляется известным алевердинским авторитетом. Следственный комитет выяснил в связи с сегодняшним инцидентом обстоятельства, которые не подлежат огласке. Означает ли, что дело входит в «закрытый режим»? Если да, значит, дело серьезное. И это не исключается на фоне внутриполитической «эволюции» в Армении. Если до сих пор, несмотря на «бытовую почву», жертвой громких инцидентов и убийств становился «чужой» криминал, как это было два дня назад в Эчмиадзине, то теперь на прицел взяты «местные авторитеты». Выходит ли ситуация из-под контроля или переходит в новый этап, нити которого ведут к армянской криминальной олигархии?