Свитальски со ссылкой на ЕСПЧ – в Армении нет политзаключенных

Европейский союз руководствуется позицией Европейского суда по правам человека, и, согласно этой позиции, в Армении нет людей, которые характеризуются в качестве политзаключенных. Об этом 14 сентября заявил руководитель делегации Европейского союза в Армении, посол Петр Свитальски.

В ответ на вопрос, есть ли в Армении политические заключенные, посол отметил: «Возможно, мы и госорганы не разделяем мнения общественных организаций. Мы в таких случаях руководствуемся позицией Европейского суда по правам человека, и, согласно этой позиции, в Армении нет людей, которые характеризуются в качестве политзаключенных. Мы понимаем, что есть политизированные, иногда не политизированные вопросы, где у людей может быть озабоченность. Я нахожусь в постоянном диалоге с властями, и мы как Евросоюз не принуждаем, но у нас есть право представить собственное мнение», - сказал Петр Свитальски.