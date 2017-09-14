В Армении появится музей жертв сталинских репрессий

В Армении будет музей жертв сталинских репрессий, заявил министр культуры Армении Армен Амирян. По его словам, Правительство Армении никогда не уклонялось от обсуждения темы. В рамках европейской инициативы Ночь в музее в республике прошло несколько экспозиций, а 22 сентября очередная из них откроется в Национальной библиотеке. Выставка памяти сталинских репрессий открылась во дворе Дома-музея Ованеса Туманяна в Ереване, шла 22 дня и была закрыта на днях. Директор музея Нарине Тухикян заявила, что закрыть выставку её принудили под угрозами. А замминистра культуры Арев Самуэлян, комментируя ситуацию, заявила о том, что вопрос был несколько политизирован. Министр культуры заявил, что угрожать никто никому не имеет права. «Выставка была закрыта исключительно по техническим причинам. Выставка была стихийной, ее проведение не согласовали с Министерством культуры. Этого сделано не было. А делать это нужно не из-за культурной цензуры, а из-за контроля над расходованием бюджета. А тему, повторяю, никто и не думает предавать забвению. Среди жертв репрессий – тысячи наших соотечественников. Наконец, несколько моих родственников», - сказал Амирян.