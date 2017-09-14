6 тысяч граждан Армении снова получили право на въезд в Россию

Миграционная служба Армении направила коллегам в России около 15 тысяч писем по вопросу граждан республики, нарушивших миграционное законодательство РФ, в результате чего им был запрещен въезд на территорию России: 6 тысяч писем были удовлетворены и запрет снят. Об этом 14 сентября заявил в парламенте начальник Государственной миграционной службы Армении Гагик Еганян.

Кроме того, согласно Еганяну, был снят запрет также в отношении 22 тысяч граждан Армении, находящихся в России.

Отвечая на вопрос главы парламентской фракции блока «Выход» Никола Пашиняна о том, сколько составляет число депортированных из России в Армению граждан и насколько этот процесс соответствует правовым регулировкам, действующим в рамках Евразийского экономического союза, чиновник подчеркнул, что речь не о депорте, поскольку в данном случае граждане Армении подвергаются не депорту, а им запрещается въезд, так как последние в ходе пребывания в России допустили нарушения, а эта страна установила соответствующие санкции в отношении данных людей. «Это касается всех иностранных граждан, не только граждан Армении. Этот процесс начался в 2014 году, и в «черном списке» России было около 3 миллионов человек», - отметил Гагик Еганян.

Что касается вопроса о действующих в рамках ЕАЭС правовых регулировках, он подчеркнул, что в ЕАЭС нет определенных регулировок в связи с вопросом незаконной миграции. Об этом сообщает