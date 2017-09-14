Потребительские цены на газ и электроэнергию в Армении и Грузии

Премьер-министр Армении Карен Карапетян утверждает, что Армения получает из России газ по льготным ценам, и если кто-то предложит цену ниже, то он сразу же подпишет контракт. Льготные условия, однако, не распространяются на население. Жители Армении платят за газ гораздо больше, чем, к примеру, в соседней Грузии. То же самое касается электроэнергии, источники которой в Армении более диверсифицированы, чем в Грузии, где нет АЭС. Газ в Грузии поставляют населению три компании – КазТрансГаз в Тбилиси, СОКАР и Сокаргаз – в регионах. В Тбилиси кубометр газа стоит 46.1 тетри (порядка 90 драмов), а в районах - 57 тетри (110 драмов). За электроэнергию до 100 кВт/ч население Тбилиси платит 0,11 лари (21.3 драмов), в районах - 0.12 лари (23.3 драмов). Потребители более 101-301 кВт/ч платят 0.14 лари в Тбилиси и 0.16 в регионах. Более 301- 0.18 и 0.21 лари. Плата за вывоз мусора в Тбилиси составляет в расчете на человека 2,5 лари в месяц (около 486 драмов). Тарифы на воду рассчитыватся либо в расчете на человека, либо кубометр. Тарифы следующие – за 1 кубометр - 0.26 лари (50 драмов), в расчете на 1 человека - 3.15 лари (610 драмов). Семья из 4 человек в Грузии тратит на коммунальные услуги примерно 50-100 лари (около 10-20 тыс. драмов, зимой – 200-300 лари (40-60 тыс. драмов). В Армении кубометр газа стоит 139 драмов, для необеспеченных семей – 100 драмов. Тариф на электроэнергию составляет 45 драмов днем, 35 ночью. Тариф на воду за 1 кубометр составляет 180 драмов. Ежемесячно в рассчете на каждого жителя тариф на вывоз мусора составляет 400 драмов. В Грузии газ обходится на 30% дешевле, электроэнергия – на 50%, вода – на 360%. Среднемесячная зарплата в Армении в январе-июне составила 190711 драмов, в Грузии - 980 лари. Примерно столько же, сколько в Армении. Допустим, летом семья из 4 человек использовала 200 кВт/ч электроэнергии, 50 кубометров газа и 20 кубометров воды. В Армении семье придется заплатить за это 20000 драмов, в Грузии – 12500. Разница будет еще ощутимей в зимние месяцы.