Арпине Ованнисян рассказала о повестке сессии ПАСЕ

Руководитель армянской делегации в ПАСЕ, вице-спикер армянского парламента Арпине Ованнисян сообщила журналистам, что 9 октября стартует осенняя сессия ПАСЕ, и первым вопросом в повестке значится выражение недоверия ее председателю Педро Аргамунту. «На сей раз Бюро обозначил четкую процедуру, право на выступление будет иметь только автор проекта резолюции о недоверии, который является членом норвежской делегации. Затем выступят главы пяти политических групп, потом слово предоставят Аргамунту. И сразу начнется открытое голосование», сказала Арпине Ованнисян. Вице-спикер подтвердила, что на сессии будут обсуждены два доклада по Азербайджану, один касается прав человека, второй – общего мониторинга ситуации в Азербайджане. «Автор доклада по мониторингу должен посетить Баку, посмотрим, какие дополнения он внесет в доклад. В любом случае, в доклад вошел пункт, связанный с коррупционным скандалом, ПАСЕ призвал расследовать факты, и коррупционный орган уже приступил к расследованию», сказала Арпине Ованнисян. Она отметила, что Армении сложно включаться в общеевропейскую повестку при том, что есть лоббисты, которые работают на Азербайджан. Поэтому армянская делегация выработала свою тактику, сказала она.